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11:09, 19 сентября 2024Мир

В Польше начали поиски пугающего взрывами подтопленных районов провокатора

Премьер Туск: власти разыскивают провокатора, угрожавшего взрывами районов

Фото: Michal Ryniak / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Власти Польши разыскивают провокатора, угрожавшего жителям подтопленных районов взрывами валов, защищавших население от паводков. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает «Польское радио».

«Был замечен человек, одетый в военную форму, который делал вид, что посещает валы в разных местах, и сообщил, что они будут взорваны», — рассказал глава правительства.

Туск добавил, что сейчас правоохранительные органы не могут идентифицировать личность провокатора. Однако известно, что он ходил в военной форме.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. По последним данным, жертвами непогоды, разбушевавшейся в Европе, стали восемь человек.

Как отметил польский обозреватель Аркадиуш Микса, Варшаве не хватает денег на строительство дамб из-за помощи Украине. По его словам, Польша «лелеет иллюзорную мечту о победе» над Россией. Он подчеркнул, что по этой причине наводнения в Польше застали власти страны врасплох из-за приоритета геополитических амбиций над потребностями в безопасности защите от природных катаклизмов.

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      Дарья Устьянцева
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