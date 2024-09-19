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00:10, 20 сентября 2024Россия

Путин сообщил о наращивании выпуска востребованных вооружений

Путин заявил о кратном росте выпуска востребованных вооружений в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в условиях специальной военной операции (СВО) кратно нарастила выпуск особо востребованного вооружения. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Как указал глава государства, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают ритмично и четко, делая все необходимое, чтобы поставить в войска современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку.

«Благодаря такому труду работников отрасли выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены и адаптированы исходя из специфики боевого применения», — сообщил российский лидер.

Ранее Путин рассказал о преимуществе Вооруженных сил России в зоне СВО. По его словам, в производстве беспилотных летательных аппаратов используются передовые технологии и новые инженерные решения. Именно благодаря этому российские военные получают преимущество на поле боя.

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      Маргарита Пименова
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