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16:46, 19 сентября 2024Ценности

Раскрыт секрет создания культового платья принцессы Дианы для Met Gala 1996

Модельер Гальяно: принцесса Диана порвала корсет на платье для Met Gala 1996

Фото: Patrick McMullan / Getty Images

Британский дизайнер Джон Гальяно раскрыл секрет создания культового платья принцессы Дианы для бала Met Gala в 1996 году. Соответствующий фрагмент из документального фильма In Vogue The 90s приводит издание Page Six.

Речь идет о шелковом платье-комбинации синего цвета, оформленном черными рюшами в зоне декольте. «Ее пригласили в Метрополитен-музей, и она захотела надеть одно из моих платьев. Это было как благословение. Мы прибыли в Кенсингтонский дворец, чтобы обсудить эскизы», — рассказал модельер.

По его словам, принцесса Диана смогла дать ему отпор по выбору цвета и внесла изменения в фасон платья в самую последнюю минуту до начала мероприятия. «Я пытался настаивать на розовом, но она не согласилась. Я помню, как она вышла из машины, и я не мог поверить. Она порвала корсет! Она чувствовала себя такой свободной, и платье стало гораздо чувственным», — поделился дизайнер своими воспоминаниями.

В декабре прошлого года стало известно, что платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе Julien’s Auctions за рекордную в истории торгов сумму.

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      Мария Винар
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