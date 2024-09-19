Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли правила чистки зубов

Стоматолог Михайлова заявила, что нельзя чистить зубы горизонтальными движениями

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Стоматолог-ортодонт Мария Михайлова раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правила чистки зубов. Выпуск, в котором специалистка назвала порядок действий во время этой гигиенической процедуры, доступен на платформе «Смотрим».

Михайлова рассказала, что для чистки зубов нужно нанести на щетку горошину зубной пасты. Начинать следует с задних — жевательных — зубов. Она посоветовала мысленно разделить нижнюю и верхнюю челюсть на три сегмента, чтобы было легче ориентироваться по времени чистки. По словам стоматолога, гигиеническая процедура должна занимать около трех минут.

Михайлова добавила, что начинать чистить зубы нужно над десной под углом в 45 градусов, потом перейти на внешнюю и внутреннюю поверхность зуба. Движения при этом должны быть круговыми или вертикальными. «Ни в коем нельзя чистить зубы горизонтальными движениями. Горизонтальные движения мы используем только по жевательной поверхности зубов», — предупредила ортодонт.

Также она призвала уделить особенное внимание передним зубам и завершить чистку крупными круговыми движениями по всей челюсти. Стоматолог также заявила, что после чистки щеткой необходимо использовать зубную нить и ирригатор.

Ранее Михайлова назвала продукты, которые могут разрушить зубы. Таковыми она посчитала козинаки, маринованные огурцы и иван-чай.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше предложили передать ООН контроль над Крымом. Россия и Украина полностью сошлись в оценке такой идеи

      Житель Суджи рассказал о расправах наемников ВСУ из Франции и Грузии над горожанами

      Пленный рассказал об избиениях мобилизованных в ВСУ из тюрем

      В России обратили внимание на уникальность операции Израиля в Ливане

      Россиянам назвали главные причины переплат в ремонте

      Россиянам раскрыли правила чистки зубов

      Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой

      Стало известно о новом деле в отношении основателя РДК

      Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

      Названы признаки бытового алкоголизма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше