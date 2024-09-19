Россиянам раскрыли правила чистки зубов

Стоматолог Михайлова заявила, что нельзя чистить зубы горизонтальными движениями

Стоматолог-ортодонт Мария Михайлова раскрыла в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правила чистки зубов. Выпуск, в котором специалистка назвала порядок действий во время этой гигиенической процедуры, доступен на платформе «Смотрим».

Михайлова рассказала, что для чистки зубов нужно нанести на щетку горошину зубной пасты. Начинать следует с задних — жевательных — зубов. Она посоветовала мысленно разделить нижнюю и верхнюю челюсть на три сегмента, чтобы было легче ориентироваться по времени чистки. По словам стоматолога, гигиеническая процедура должна занимать около трех минут.

Михайлова добавила, что начинать чистить зубы нужно над десной под углом в 45 градусов, потом перейти на внешнюю и внутреннюю поверхность зуба. Движения при этом должны быть круговыми или вертикальными. «Ни в коем нельзя чистить зубы горизонтальными движениями. Горизонтальные движения мы используем только по жевательной поверхности зубов», — предупредила ортодонт.

Также она призвала уделить особенное внимание передним зубам и завершить чистку крупными круговыми движениями по всей челюсти. Стоматолог также заявила, что после чистки щеткой необходимо использовать зубную нить и ирригатор.

Ранее Михайлова назвала продукты, которые могут разрушить зубы. Таковыми она посчитала козинаки, маринованные огурцы и иван-чай.