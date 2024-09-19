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09:17, 19 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с прохожим из-за небольшой ссоры

В Челябинской области мужчина убил прохожего во время конфликта на улице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинской области суд арестовал 45-летнего местного жителя, который расправился с 24-летним прохожим во время конфликта на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ссора между ранее незнакомыми мужчинами произошла около продуктового магазина. Во время конфликта обвиняемый как минимум один раз ударил ножом потерпевшего. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее в Алтайском крае суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя, который расправился с таксистом и угнал его автомобиль.

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