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09:01, 19 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к девяти годам за расправу над таксистом и угон его машины

В Алтайском крае суд приговорил мужчину к 9 годам за убийство таксиста

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя, который расправился с таксистом и угнал его автомобиль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 105 УК РФ и 166 УК РФ.

По версии следствия, вечером 1 марта фигурант выпил и принял наркотики, а потом вызвал такси, чтобы доехать до знакомого. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт пассажир снова попросил таксиста подождать, однако получил отказ. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, во время которой злоумышленник 15 раз ударил таксиста ножом, а потом сел в его автомобиль и уехал.

Через какое-то время преступник не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Он почти сразу был задержан сотрудниками ГИБДД.

Ранее в Якутске 28-летнего местного жителя осудили на 14 лет за покушение на таксиста, разбой и кражу денег и вещей у матери.

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      Варвара Митина
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