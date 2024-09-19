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05:36, 19 сентября 2024Россия

Школьница из Курской области поделилась переживаниями

Пятиклассница из Суджи заявила, что порадуется гвоздю, если он останется от дома

Фото: РИА Новости

Пятиклассница из города Суджа в Курской области рассказала РИА Новости, что, когда она вернется домой, то хотела бы помочь родителям в восстановлении дома.

По словам школьницы Вари Чайкиной, она будет «даже гвоздю радоваться», если это будет уцелевший гвоздь от родного дома. «Что с домом — ничего не известно, но, когда мы приедем — посмотрим, чего там не будет, а потом уже начнем все это восстанавливать», — сказала она.

Жительница Курской области заявила, что у ее семьи в Судже остался одноэтажный дом с железной крышей, деревянный гараж папы, который она красила, и два огорода. «Нужны блокноты, чтобы записывать, чего нет, а потом мы все это соединим и будем это все восстанавливать», — заключила она.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. 13 сентября сообщалось, что жители Суджи попросили власти позволить гражданскому населению покинуть город, так как, если украинские войска «решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны».

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      Марина Совина
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