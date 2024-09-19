Спецслужбы Ирана попытались передать штабу Байдена взломанную информацию о Трампе

Хакеры из Ирана отправили информацию о кампании Трампа штабу Байдена

Иранские спецслужбы попытались передать предвыборному штабу президента США Джо Байдена конфиденциальную информацию о кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе. Об этом сообщает Politico.

«Иранские хакеры переслали конфиденциальную информацию, украденную из штаба Трампа, на тот момент предвыборному штабу Байдена. Электронные письма были отправлены в июне и июле лицам, связанным с кампанией демократа, и содержали отрывок из украденных, непубличных материалов кампании республиканца», — отмечается в заявлении Федерального бюро расследований (ФБР).

Авторы материала отметили, что «остается неясным», в какой степени на тот момент предвыборная кампания действующего президента США читала или использовала информацию, взломанную иранцами. При этом штаб кандидата от Демократической партии Камалы Харрис назвал электронные письма из Ирана «нежелательной вредоносной деятельностью», которую получили лишь несколько человек, посчитавших их спамом или попытками фишинга.

13 августа стало известно, что ФБР начало проводить расследование версии о кибератаке Ирана на штаб Трампа.