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14:57, 19 сентября 2024Россия

Стало известно о разрушениях в 13 храмах Торопца после атаки украинских дронов

В РПЦ сообщили, что в Торопце повреждены 13 храмов после атак украинских дронов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Елена Орлова / Фотобанк Лори

В Торопце Тверской области повреждены 13 храмов после атак украинских дронов. О разрушениях стало известно из официального сообщения на сайте РПЦ.

По информации РПЦ, от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери.

«Также пострадало внутреннее убранство храмов», — говорится в рапорте епископа Ржевского и Торопецкого Адриана на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Торопец стало известно в среду, 18 сентября. Из-за обстрелов власти решили провести частичную эвакуацию. Из города вывезли свыше 7 тысяч местных жителей. По последним данным, ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. Как сообщал «Рыбарь», целью ВСУ могло стать «суперхранилище ракет».

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      Елена Торубарова
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