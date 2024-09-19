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11:56, 19 сентября 2024Экономика

Таксисты предупредили об уходе с рынка большинства некрупных компаний

НСТ предупредил об уходе с рынка 70 % малых и средних компаний в сфере такси

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) предупредила о возможном уходе с рынка до 70 процентов малых и средних компаний в сфере такси из-за новых штрафов за отсутствие страховки ответственности перевозчика. Об этом со ссылкой на письмо организации в адрес министра транспорта Романа Старовойта пишут «Ведомости».

Вступивший в силу с 1 сентября закон обязывает таксистов оформлять договор обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП) стоимостью от 1,3-5,4 тысячи рублей в год. За его отсутствие предусмотрен штраф в размере 40-50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических. На оформление полиса дается 60 дней.

Исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская напомнила, что штрафы распространяются на все формы предпринимательской деятельности. При этом из 95,9 тысячи перевозчиков легковыми автомобилями, зарегистрированными в России, 29,7 тысячи являются самозанятыми, а 61,9 тысячи — индивидуальными предпринимателями.

Ассоциация просит установить размер штрафа в зависимости от вида транспорта и размера бизнеса перевозчика, потому что сейчас никакой разницы для них нет. В сфере перевозок легковыми такси она считает адекватным штраф за отсутствие ОСГОП до 40-50 тысяч рублей для юридических лиц и не более 20 тысяч для всех остальных. При этом важно установить контроль за собираемостью штрафов, чтобы перевозчики понимали неотвратимость наказания.

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Главной проблемой ОСГОП остаются условия, необходимые для его получения. В соответствии с законом о такси, требования для водителей таксопарков и самозанятых не отличаются, поэтому последние должны сами выписывать себе путевые листы, проходить ежедневные медицинские и технические осмотры. В противном случае полис им не дадут.

В результате на начало августа только 25 тысяч таксистов из порядка 630 тысяч смогли оформить себе разрешения. Нынешняя величина штрафа, который исторически относился к таким крупным видам транспорта, как автобусы, троллейбусы, суда, равносильна ликвидации малого предприятия.

Уход с рынка значительной части компаний чревато новым ростом цен. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ранее признавал, что за год регулирование такси привело к тому, что цены на такси выросли на 40 процентов в Москве и на 30 процентов по России, а безопасность не изменилась.

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