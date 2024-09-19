В Индии заявили об обсуждении мирного плана по Украине с несколькими партнерами

Замглавы МИД Мисри: Индия обсуждает мирный план по Украине с партнерами

Индия обсуждает мирный план по Украине с несколькими важными партнерами и лидерами. Об этом заявил замглавы индийского МИД Викрам Мисри, его цитирует ТАСС.

«Что касается миротворческой роли Индии и того, в состоянии ли мы предложить формулу мира либо с нашими двусторонними партнерами, либо на многосторонней платформе, и работаем ли мы над мирным предложением. На данный момент мы участвуем в ряде переговоров с несколькими важными партнерами и лидерами», — сказал дипломат.

По его словам, эти переговоры продолжаются, и индийское внешнеполитическое ведомства проинформирует о результатах в нужное время.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников и представителей оборонной промышленности, а также данные таможни сообщило, что производимые и продаваемые производителями оружия в Индии артиллерийские снаряды перенаправлялись покупателями из Европы на Украину, но индийские власти не вмешались.