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15:45, 19 сентября 2024Мир

В Индии заявили об обсуждении мирного плана по Украине с несколькими партнерами

Замглавы МИД Мисри: Индия обсуждает мирный план по Украине с партнерами

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Индия обсуждает мирный план по Украине с несколькими важными партнерами и лидерами. Об этом заявил замглавы индийского МИД Викрам Мисри, его цитирует ТАСС.

«Что касается миротворческой роли Индии и того, в состоянии ли мы предложить формулу мира либо с нашими двусторонними партнерами, либо на многосторонней платформе, и работаем ли мы над мирным предложением. На данный момент мы участвуем в ряде переговоров с несколькими важными партнерами и лидерами», — сказал дипломат.

По его словам, эти переговоры продолжаются, и индийское внешнеполитическое ведомства проинформирует о результатах в нужное время.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников и представителей оборонной промышленности, а также данные таможни сообщило, что производимые и продаваемые производителями оружия в Индии артиллерийские снаряды перенаправлялись покупателями из Европы на Украину, но индийские власти не вмешались.

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      Семен Александров
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