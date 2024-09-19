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13:08, 19 сентября 2024Мир

В Ливане запретили проносить пейджеры на борт самолетов

Гражданская авиация Ливана запретила проносить пейджеры на борт самолетов

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Главное управление гражданской авиации Ливана запретило проносить рации и пейджеры на борт самолетов. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Генеральный директор гражданской авиации Ливана издал новую директиву, запрещающую пассажирам проносить пейджеры и рации на борт любых самолетов после того, как устройства взорвались в результате скоординированных атак», — говорится в материале.

Уточняется, что от всех авиакомпаний, чьи самолеты находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири, потребовали уведомить своих пассажиров, вылетающих из Бейрута, о запрете на провоз любых видов пейджеров и раций до дальнейших распоряжений. Устройства запрещается провозить как в багаже, так и в ручной клади.

17 сентября по всему Ливану массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». В случившимся обвинили спецслужбы Израиля.

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      Виктория Кондратьева
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