В Ливане запретили проносить пейджеры на борт самолетов

Гражданская авиация Ливана запретила проносить пейджеры на борт самолетов

Главное управление гражданской авиации Ливана запретило проносить рации и пейджеры на борт самолетов. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Генеральный директор гражданской авиации Ливана издал новую директиву, запрещающую пассажирам проносить пейджеры и рации на борт любых самолетов после того, как устройства взорвались в результате скоординированных атак», — говорится в материале.

Уточняется, что от всех авиакомпаний, чьи самолеты находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири, потребовали уведомить своих пассажиров, вылетающих из Бейрута, о запрете на провоз любых видов пейджеров и раций до дальнейших распоряжений. Устройства запрещается провозить как в багаже, так и в ручной клади.

17 сентября по всему Ливану массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». В случившимся обвинили спецслужбы Израиля.