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20:18, 19 сентября 2024Моя страна

В России зафиксировали успешное размножение ровесников мамонта

В Сибири зафиксировали успешное размножение овцебыков

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России зафиксировали успешное размножение ровесников мамонта. Об этом сообщается на сайте Сибирского федерального университета.

По данным сотрудников, которые побывали в летней экспедиции, древнейший вид животных Русского Севера — овцебык — осваивает новые территории в Сибири, на Западном Таймыре. На правобережье реки Пясина исследователи заметили взрослую самку и самца, а также подростка и двух сеголеток.

«Ранее овцебыков на Западном Таймыре не находили, поэтому возможность их расселения в западную часть полуострова и, как следствие, расширение прежнего ареала ставились под сомнение», — отметил научный руководитель экспедиции профессор Александр Савченко.

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В поиске уникальных краснокнижных животных ученые использовали фото- и видеоаппаратуру, GPS-регистраторы, а также опрашивали местное население.

В августе сообщалось, что овцебык вышел перекусить к нефтебазе и попал на видео. Он не обращал внимания на человека, снимавшего видео, и смотрел по сторонам.

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      Екатерина Ештокина
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