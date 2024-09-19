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09:42, 19 сентября 2024Мир

В США признали крах системы здравоохранения

NBC News: США стали худшими среди развитых стран в области здравоохранения

Фото: Unsplash

США стали худшими среди десяти развитых стран в области здравоохранения. Крах американской системы здравоохранения признали в отчете независимой исследовательской группой The Commonwealth Fund, сообщает NBC News.

Отмечается, что США демонстрируют наихудшие показатели среди развитых стран в важнейших областях здравоохранения, включая профилактику, доступность и обеспечение качественного лечения для всех, независимо от пола, дохода или географического положения.

Согласно отчету, Вашингтон тратит на здравоохранение почти в два раза больше, чем любая другая страна, включенная в рейтинг, — около 18 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). По словам исследователей, отчет показывает, что США тратят больше всего, но получают меньше всего от своих инвестиций.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис — коммунистка, из-за чего ее возможное руководство приведет США к краху. Он подчеркнул, что «не позволит этому случиться» и не допустит победы Харрис на выборах.

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      Семен Александров
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