Военный ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов

Украинский военнопленный Александр Гусак рассказал, что расстрелял трех пленных российских солдат по приказу своего командира. Его слова приводит РИА Новости.
Военный рассказал, что его взводу поставили задачу расстрелять гражданский поезд в Курской области. Бойцы ВСУ копались на 363-м километре железной дороги, возле села Коренево. Во время военных действий украинские солдаты взяли в плен трех российских.
«Ко мне подошли, сказали: "Бери оружие, пошли", взводный "Электрик", командир взвода. "Бери оружие и их расстреливай", я отказался их расстреливать, он сказал: "А бо ты, а бо я тебя", у меня выхода не было», — сообщил он.
С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.