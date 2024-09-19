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12:28, 19 сентября 2024Силовые структуры

За полгода в России взыскали 420 миллионов рублей неподтвержденных доходов чиновников

ГП за полгода взыскала более 420 млн рублей неподтвержденных доходов чиновников

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Генпрокуратура взыскала за первое полугодие 2024 года в доход государства более 420 миллионов рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Выдержки из его доклада предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Из доклада следует, что в первый год действия механизма обращения в доход государства неподтвержденных доходов чиновников было взыскано 90 миллионов рублей, тогда как за шесть месяцев этого года обращенная в доход государства сумма увеличилась более чем в 4,5 раза.

Ранее Краснов рассказал, что прокуроры могут выявлять коррупционеров среди госслужащих, не выходя из кабинета, благодаря новым технологиям и доступу к более чем 100 государственным базам данных.

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      Илона Палей
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