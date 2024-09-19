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20:19, 19 сентября 2024Бывший СССР

Захарова ответила иронией на заявления Армении о подготовке захвата власти Россией

Захарова поиронизировала над заявлениями Армении о подготовке захвата власти

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила иронией на заявления властей Армении о подготовке Россией в вооруженном захвате власти в республике, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club», — ответила дипломат на вопрос журналиста во время проведения Евразийского женского форума.

Ранее пресс-служба армянского Следственного комитета (СК) заявила, что группа захвата власти в Армении, которую ранее обезвредили спецслужбы республики, якобы проходила подготовку в Ростове-на-Дону. Отмечалось, что участникам сборов пообещали ежемесячную оплату в размере 220 тысяч рублей. Их задачей после тренировки было возвращение в Армению с целью свержения действующей власти.

В СК Армении заявили о предотвращении попытки узурпации власти в стране 18 сентября. В ведомстве сообщили, что при обыске дома арестованных было найдено холодное и огнестрельное оружие, а также патроны.

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