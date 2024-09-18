Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Армении заявили о российском следе в подготовке захвата власти в стране

СК Армении: группу для захвата власти в стране готовили в России

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Группа захвата власти в Армении, которую ранее обезвредили спецслужбы республики, якобы проходила подготовку в Ростове-на-Дону. О «российском следе» в неудавшемся государственном перевороте заявила пресс-служба армянского Следственного комитета (СК), передает РИА Новости.

«[Задержанные] завербовали группу граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что участникам сборов пообещали ежемесячную оплату в размере 220 тысяч рублей. Их задачей после тренировки было возвращение в Армению с целью свержения действующей власти.

В СК Армении заявили о предотвращении попытки узурпации власти в стране 18 сентября. В ведомстве сообщили, что при обыске дома арестованных было найдено холодное и огнестрельное оружие, а также патроны.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      Лариса Гузеева кардинально сменила имидж на фоне критики ее внешности

      Пашинян оценил агрессию в военных реформах Армении

      Раскрыта доля незападных валют в расчетах России и Пакистана

      Названа страна еврозоны с самым высоким уровнем инфляции

      Украина выразит протест Польше

      Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      Минобороны заявило о четырех попытках прорыва ВСУ через границу с Курской областью

      В России допустили внешнее давление на Пашиняна из-за слов об угрозе ОДКБ

      Минобороны рассказало о ходе контратак ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше