В Армении заявили о российском следе в подготовке захвата власти в стране

СК Армении: группу для захвата власти в стране готовили в России

Группа захвата власти в Армении, которую ранее обезвредили спецслужбы республики, якобы проходила подготовку в Ростове-на-Дону. О «российском следе» в неудавшемся государственном перевороте заявила пресс-служба армянского Следственного комитета (СК), передает РИА Новости.

«[Задержанные] завербовали группу граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что участникам сборов пообещали ежемесячную оплату в размере 220 тысяч рублей. Их задачей после тренировки было возвращение в Армению с целью свержения действующей власти.

В СК Армении заявили о предотвращении попытки узурпации власти в стране 18 сентября. В ведомстве сообщили, что при обыске дома арестованных было найдено холодное и огнестрельное оружие, а также патроны.