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14:47, 19 сентября 2024Из жизни

Женщина решила отказаться от семьи, удалила пупок и засушила его в банке

Француженка решила удалить пупок и засушить его в банке

Фото: Freepik

Женщина из Франции решила символически отказаться от семьи и для этого удалила пупок. Об этом пишет Daily Mirror.

25-летняя официантка Жюстин Кеслер решила провести необычную операцию, когда изучала информацию о раздвоении языка, о котором давно мечтала. Она увидела снимки удаленных пупков в одном из сообществ, посвященных телесным модификациям, в социальных сетях. По словам Кеслер, они никогда не была близка с семьей, поэтому подумала, что это интересный способ подчеркнуть свою сепарацию. Процедуру провел тату-мастер по имени Люцифер. Кеслер заплатила за нее около 800 евро (81 тысячу рублей). Иссеченную кожу она решила сохранить: француженка положила пупок в стеклянную банку с пробкой и засушила его.

«Настоящая семья — это та, которую мы сами создаем в жизни. Удивительно, но удаление пупка также разрывает связь с ложной семьей, какой бы малой она ни была», — объяснила свой поступок Кеслер. Женщина признала, что не все отнеслись к ее решению положительно. Многие родные и знакомые стали намекать ей, что у нее не все в порядке с головой.

Однако это не заставило Кеслер поменять убеждения или усомниться в своем стиле жизни. Девушка уже сделала несколько тату, раздвоение языка, а также дополнительные пирсинги. Она не намерена останавливаться и планирует продолжить модифицировать свое тело.

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