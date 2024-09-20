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07:06, 20 сентября 2024Забота о себе

Мужчина прожил 10 лет с женой и начал страдать от сексуальных комплексов

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, начавшему страдать от секс-комплексов после 10 лет брака. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, он считает свою жену поддерживающей, но постоянно борется с чувством стыда и отвращения. Он уточнил, что жена склонна не к вдумчивым эмоциональным разговорам, а к жестокой честности — например, когда у мужа начались проблемы с половой сферой, женщина заявила, что «мужественность никогда не была его коньком» и призналась, что ей не нравится заниматься с ним сексом. Подобное поведение он списывает на ее травматический опыт в предыдущих отношениях.

Моя жена была очень сексуально активной, когда мы встретились, поэтому я продолжаю думать, что каким-то образом разочаровал ее и оттолкнул. У меня небольшой член, а до меня у моей жены были мужчины с более внушительными параметрами. Мои мысли постоянно возвращаются к разговорам о ее бывших любовниках, сексуальных приключениях, я как будто заставляю себя испытывать отвращение, чтобы не хотеть секса

аноним

Автор письма отметил, что хотел бы просто по душам поговорить с женой. Он пригласил ее к семейному терапевту, но супруга отказалась. Сейчас мужчина переживает, что невысказанные чувства разрушают его изнутри.

В ответ на письмо Юзвяк отметил, что мужчине действительно не помешала бы терапия, чтобы осознать собственную ценность. «Кстати, не стоит расстраиваться и из-за того, что ваш пенис меньше — есть множество людей, которые прекрасно справляются и с такими данными, тут нужны техника, щедрость и уверенность в себе», — говорит Юзвяк.

Он также процитировал сексолога Эмили Нагоски, которая отмечала, что пары, которым удалось сохранить сексуальную связь в течение длительного времени, как правило, являются друзьями, доверяют друг другу и восхищаются друг другом. «Они уделяют внимание сексу, осознав, что это важно для их отношений. Вместо того чтобы слушать мнение других людей о том, как им следует заниматься сексом в своих партнерских отношениях, они ставят в приоритет то, что действительно верно для них и что работает в их уникальных отношениях», — процитировал он Нагоски.

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Юзвяк посоветовал также задуматься об открытом браке — возможно, такое предложение заставит жену задуматься над своей тактикой в отношениях либо, наоборот, будет встречено ею с пониманием. «По крайней мере, вы можете спросить, почему говорить об этом всем так сложно для вашей жены. Ее травма может дать некоторые подсказки, но не все», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет больному мужчине, который пожаловался на полное безразличие его жены к сексу. Юзвяк посочувствовал мужчине, но призвал не изменять жене с проституткой тайно, а обсудить с ней эту идею.

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      Александра Лисица
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