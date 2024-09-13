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08:30, 13 сентября 2024Забота о себе

Смертельно больной мужчина с искусственным пенисом столкнулся с безразличием жены к сексу

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет смертельно больному мужчине, который пожаловался на полное безразличие его жены к сексу. Письмо читателя и рекомендации специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, он не считает себя привлекательным из-за избыточного веса, а его жена, наоборот, хороша собой. Он добавил, что в их сексуальной жизни с супругой всегда были проблемы.

«После того как у нас родился ребенок, ее стремление к сексу уменьшилось еще сильнее. После того как она отказалась от алкоголя, оно снова уменьшилось. После того как у меня нашли неизлечимый рак, все заглохло», — рассказал он. Мужчина не уточнил свой диагноз, но признался, что из-за болезни ему поставили протез пениса, который ему еще ни разу не пригодился в постели.

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Автор письма добавил, что не винит жену, а сама она не хочет уходить от него. Однако он признался, что нуждается в женском тепле, поскольку жить ему осталось недолго. «Мой вопрос: стоит ли искать проститутку и рисковать тем немногим, что у меня есть в этой жалкой жизни, или лучше просто мастурбировать два-три раза в день? Отсутствие сексуального интереса со стороны моей жены часто ощущается хуже, чем лечение рака», — пожаловался он.

Юзвяк посочувствовал мужчине, но призвал не изменять жене с проституткой тайно, а обсудить с ней эту идею.

Скажите жене, что подумываете нанять секс-работницу. Посмотрите, какую реакцию это вызовет. Может быть, она замкнется, может быть, рассердится, а может, спокойно обсудит это с вами или сразу же даст свое благословение. Возможно, у нее есть идеи о том, как сделать секс с вами приятным для нее, но она никогда не чувствовала, что у нее есть способность или возможность выразить желание

секс-коучРич Юзвяк

Если мужчина решит обратиться к проститутке без ведома жены, продолжил Юзвяк, ему стоит быть очень осторожным: платить наличными, общаться в секретном чате и заметать следы другими способами. «Но подумайте, действительно ли будет таким шоком, если она узнает, что вы ей изменили, учитывая состояние секса в ваших отношениях. Занимайтесь сексом, которым вы можете заниматься, в оставшееся время», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет полной девушке, жалующейся на пикантную проблему, с которой она сталкивается во время секса. По словам женщины, у нее два партнера, один из которых имеет мало опыта в сексе, а другой — человек с инвалидностью, и их половые органы из нее выскальзывают.

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      Александра Лисица
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