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12:44, 20 сентября 2024Культура

Сын Никаса Сафронова рассказал о потасовке с таксистом

Пианист Лука Затравкин заявил, что на него напал таксист

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, заявил, что на него напал таксист в Санкт-Петербурге. Его слова передает «Газета.Ru».

По словам Луки, потасовка с водителем элитного сервиса такси произошла из-за спора о разрешенном месте посадки.

«Он начал пытаться мне что-то доказать, применил ко мне силу. Когда тебя бьют, ты должен сказать человеку, кто он есть. Я просто хотел поехать в роскошной машине, получить удовольствие, но вместо этого получил агрессию», — рассказал пианист.

Сейчас пианист переживает за свое здоровье из-за травмы руки. Сегодня он должен был давать концерт на выставке своего отца.

«Я переживаю за концерт, за людей, которые должны прийти, нервничаю по этому поводу. Рука действительно очень сильно болит, и я пока не знаю, что делать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Затравкин похудел более чем на 100 килограммов.

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      Андрей Шеньшаков
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