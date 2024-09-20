Сын Никаса Сафронова рассказал о потасовке с таксистом

Пианист Лука Затравкин заявил, что на него напал таксист

Пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, заявил, что на него напал таксист в Санкт-Петербурге. Его слова передает «Газета.Ru».

По словам Луки, потасовка с водителем элитного сервиса такси произошла из-за спора о разрешенном месте посадки.

«Он начал пытаться мне что-то доказать, применил ко мне силу. Когда тебя бьют, ты должен сказать человеку, кто он есть. Я просто хотел поехать в роскошной машине, получить удовольствие, но вместо этого получил агрессию», — рассказал пианист.

Сейчас пианист переживает за свое здоровье из-за травмы руки. Сегодня он должен был давать концерт на выставке своего отца.

«Я переживаю за концерт, за людей, которые должны прийти, нервничаю по этому поводу. Рука действительно очень сильно болит, и я пока не знаю, что делать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Затравкин похудел более чем на 100 килограммов.