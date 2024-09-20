Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги

В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — сказано в публикации. Кроме того, в 13:55 градоначальник сообщил, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Труханов также призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области. Уточнялось, что взрывы повредили объекты в селе Хмелевка. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлялась воздушная тревога.

19 сентября взрывы прогремели в Киевской области. В регионе действовали предупредительные сигналы.