В России объяснили необходимость одного запрета для мигрантов

В ОП объяснили необходимость запрета мигрантам вступать в брак в РФ

Член Общественной палаты (ОП) Маргарита Лянге объяснила необходимость запрета мигрантам вступать в брак в России. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

Ранее в МВД предложили запретить мигрантам жениться в качестве одной из мер для иностранцев, попавших в реестр нелегалов.

Лянге связала это с практикой фиктивных браков. Согласно российскому законодательству, это позволяет иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке. «Наши граждане активно на этом наживаются», — сказала член ОП.

Общественник пояснила, что россиянки зарабатывают на фиктивных браках с мигрантами. «Таким образом легализуют на территории нашей страны определенное количество людей, которые уже совершили административные правонарушения», — заключила она.

В сентябре ограничить права мигрантов предложили в Подмосковье. Речь идет о введении запрета на работу иностранцев в сферах питания, спорта, здравоохранения и социальных услуг.