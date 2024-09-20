Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 20 сентября 2024Россия

В России объяснили необходимость одного запрета для мигрантов

В ОП объяснили необходимость запрета мигрантам вступать в брак в РФ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Член Общественной палаты (ОП) Маргарита Лянге объяснила необходимость запрета мигрантам вступать в брак в России. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

Ранее в МВД предложили запретить мигрантам жениться в качестве одной из мер для иностранцев, попавших в реестр нелегалов.

Лянге связала это с практикой фиктивных браков. Согласно российскому законодательству, это позволяет иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке. «Наши граждане активно на этом наживаются», — сказала член ОП.

Общественник пояснила, что россиянки зарабатывают на фиктивных браках с мигрантами. «Таким образом легализуют на территории нашей страны определенное количество людей, которые уже совершили административные правонарушения», — заключила она.

В сентябре ограничить права мигрантов предложили в Подмосковье. Речь идет о введении запрета на работу иностранцев в сферах питания, спорта, здравоохранения и социальных услуг.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Найдены причастные к убийству воевавшего за Донбасс ополченца Техаса из США. Ими оказались четверо российских военных

      У известного телеведущего обнаружили рак

      В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре

      Названа дата прихода осени

      Россиянка обнаружила в реке мужское тело без ступней

      Глава Гагаузии призвала допустить гумпомощь из России

      На Украине раскрыли масштабную схему по закупке некачественной одежды для ВСУ

      На Украине заговорили о выборах

      В Госдуме оценили вероятность появления 13-й пенсии в России

      В России заявили о поисках Европой вариантов сохранения транзита через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше