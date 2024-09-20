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13:03, 20 сентября 2024Бывший СССР

Миллиардер из СИЗО ответил Пашиняну

Миллиардер Варданян ответил Пашиняну по поводу Нагорного Карабаха
Рубен Варданян

Рубен Варданян. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывший министр Нагорно-Карабахской республики (НКР), российский миллиардер Рубен Варданян объяснил причины отказа от российского гражданства и переезда в Арцах. Об этом сообщает РБК.

Сейчас Варданян находится в СИЗО в Азербайджане, где обвиняется в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в финансировании терроризма. Его задержали осенью 2023 года, после падения правительства НКР.

Он ответил на недавний вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, почему он отказался от российского гражданства и переехал в НКР в 2022 году. Вопросы Варданяну в СИЗО передали члены его семьи.

События 2020 года и сохраняющиеся угрозы в отношении Арцаха стали для меня поворотным моментом, о чем я всегда заявлял открыто и последовательно. Начиная с этого времени все мои действия продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа

Рубен Варданянроссийский миллиардер и бывший министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики

31 августа Никол Пашинян на пресс-конференции публично задал вопросы Варданяну: «Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? (...) Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Нагорный Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями?» — спросил премьер Армении.

Ранее адвокаты Рубена Варданяна обратились в ООН с обвинениями в адрес правительства Азербайджана из-за предполагаемых пыток предпринимателя.

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      Сергей Болиев
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