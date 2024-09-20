Зак Снайдер подтвердил работу над приквелом «300 спартанцев»

По «300 спартанцам» снимут сериал, рассказывающий предысторию событий фильма

Зак Снайдер подтвердил, что займется созданием приквела к фильму «300 спартанцев». Слова постановщика оригинальной картины передает портал Comic Book.

По словам режиссера, он действительно будет снимать предысторию, причем в формате сериала. Сейчас он находится в статусе разработки.

«Мы только готовимся погрузиться в работу, приступить к созданию проекта. Это очень весело, люблю этот мир», — рассказал Снайдер.

Сюжет проекта расскажет о становлении царя Леонида и том, как он заслужил репутацию великого воина и лидера всех спартанцев.

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