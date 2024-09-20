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10:22, 20 сентября 2024Ценности

Жена Канье Уэста в прозрачном топе без бюстгальтера пришла на шопинг с его детьми

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Ценори в откровенном виде пришла на шопинг с его детьми. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Знаменитости вместе с семьей были замечены в супермаркете в Токио, Япония. Цензори предстала перед камерами папарацци в серых велосипедках и телесном прозрачном топе. На размещенных фото видно, что на избраннице музыканта отсутствует бюстгальтер.

При этом сам рэпер предпочел надеть черный спортивный костюм, состоящий из объемного худи с капюшоном и свободных штанов. Кроме того, на нем были кроссовки и солнцезащитные очки.

В августе сообщалось, что Бьянка Цензори в откровенном платье пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа.

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      Карина Черных
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