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09:47, 21 сентября 2024Россия

Атака беспилотников ВСУ парализовала работу вокзала в российском регионе

Эвакуирована станция Старая Торопа, поезда отправляют другими маршрутами

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Из-за атаки украинских беспилотников железнодорожная станция Старая Торопа в Тверской области эвакуирована, несколько пассажирских поездов отменены, несколько — отправлены другим маршрутом. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Отмечается, что несколько пассажирских поездов отменены. Другие, в том числе «Москва — Псков» и «Санкт-Петербург — Смоленск», отправлены альтернативным маршрутом и следуют с задержкой около двух часов.

Утром в субботу, 21 сентября, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники на юго-западе Тверской области.

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      Екатерина Подвигина
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