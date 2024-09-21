Атака беспилотников ВСУ парализовала работу вокзала в российском регионе

Эвакуирована станция Старая Торопа, поезда отправляют другими маршрутами

Из-за атаки украинских беспилотников железнодорожная станция Старая Торопа в Тверской области эвакуирована, несколько пассажирских поездов отменены, несколько — отправлены другим маршрутом. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Отмечается, что несколько пассажирских поездов отменены. Другие, в том числе «Москва — Псков» и «Санкт-Петербург — Смоленск», отправлены альтернативным маршрутом и следуют с задержкой около двух часов.

Утром в субботу, 21 сентября, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники на юго-западе Тверской области.