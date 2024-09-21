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12:34, 21 сентября 2024Россия

Минобороны России назвало потери ВСУ за сутки

Минобороны России: за последние сутки ВСУ потеряли до 2150 человек

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 2150 человек. Об этом в субботу, 21 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В частности, благодаря действиям военнослужащих российской группировки сил «Центр» за сутки ВСУ потеряли до 520 человек, группировки «Юг» — до 840, группировки «Запад» — до 435, группировки «Север» — до 135, группировки «Восток» — до 160, группировки «Днепр» — до 60.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что в ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

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      Иван Потапов
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