Москалькова высказалась о запрете телеканала RT в США

Москалькова: запрет телеканала RT в США можно квалифицировать как террор

Запрет в США на вещание российского телеканала RT можно квалифицировать как террор и ущемление свободы массовой информации. Об этом в Telegram высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Подобные действия невозможно квалифицировать иначе как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащий основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки», — завила уполномоченный.

Омбудсмен заметила, что американские власти не представили общественности ни одного доказательства вменяемых российскому телеканалу обвинений. Также Москалькова назвала возмутительными обстоятельства, при которых сотруднице RT был устроен обыск и допрос.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что что Соединенные Штаты введением санкций признали влияние RT на мнение населения в Латинской Америке и Африке, где канал пользуется популярностью.