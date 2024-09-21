Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:36, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

Москалькова высказалась о запрете телеканала RT в США

Москалькова: запрет телеканала RT в США можно квалифицировать как террор

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Запрет в США на вещание российского телеканала RT можно квалифицировать как террор и ущемление свободы массовой информации. Об этом в Telegram высказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Подобные действия невозможно квалифицировать иначе как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащий основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки», — завила уполномоченный.

Омбудсмен заметила, что американские власти не представили общественности ни одного доказательства вменяемых российскому телеканалу обвинений. Также Москалькова назвала возмутительными обстоятельства, при которых сотруднице RT был устроен обыск и допрос.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что что Соединенные Штаты введением санкций признали влияние RT на мнение населения в Латинской Америке и Африке, где канал пользуется популярностью.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Москвой

      Клуб Слуцкого забил два гола за две минуты и победил в матче чемпионата Китая

      В Подмосковье задержали протащившего по асфальту привязанных собак к авто мужчину

      Спецслужбы Венгрии доложили о результатах расследования взрывов пейджеров в Ливане

      Названы методы защиты от заминированных гаджетов

      Против подписавших контракт с ВСУ иностранцев завели дело за преступления по Курском

      Россиян предупредили об опасности поздравительных интернет-открыток

      Россияне устремились за жильем в одну курортную страну

      Депутат объяснил заявление о полной блокировке YouTube в России

      Российские дети насмерть отравились купленными в магазине пельменями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше