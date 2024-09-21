Пожар в российском регионе ликвидировали

МЧС России: пожар в производственном помещении в Воронежской области потушен

Пожар в производственном помещении в Воронежской области полностью ликвидирован. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожар в Воронежской области полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар вспыхнул в селе Новая Усмань вечером 20 сентября. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. На месте работали 60 человек личного состава и 23 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Также пожар произошел в Тихорецком районе Краснодарского края после падения осколков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась детонация.