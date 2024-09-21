Правительство РФ одобрило закон о предварительной защите в судах

Кабмин одобрил меры защиты по административным делам в судах

Правительство России одобрило предоставление возможности судам применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов. Сообщение об этом размещено на сайте кабмина.

Вопрос о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 211 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» кабмин рассмотрел 21 сентября. Согласно документу, суды получат возможность применять меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.

Проект федерального закона будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина объяснила суть высказанной ранее идеи «обязательного примирения» супругов перед расторжением брака. Депутат подчеркнула, что подобная процедура призвана не усложнить процесс развода, а помочь супругам договориться об условиях расторжения брака.