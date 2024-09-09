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11:17, 9 сентября 2024Россия

В Госдуме назвали цель идеи «обязательного примирения» перед расторжением брака

Депутат Останина: процедура обязательного примирения не усложнит процесс развода

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина объяснила суть высказанной ранее идеи «обязательного примирения» супругов перед расторжением брака. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что подобная процедура призвана не усложнить процесс развода, а помочь супругам договориться об условиях расторжения брака.

Ранее Минюст предложил проводить обязательную процедуру примирения при разводе, вопрос прорабатывается. Подчеркивается, что с инициативой выступил глава министерства Константин Чуйченко. Он уточнил, что в рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов. Минюст подчеркнул, что вопрос прорабатывается с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.

«Пока законодательная инициатива к нам не поступила, хотя я понимаю, о чем идет речь. (...) Речь идет о том, чтобы вступивший силу закон о медиации, примирении заработал. То есть перед тем, как все документы были рассмотрены судом, с супругами, которые приняли решение о разводе, предварительно побеседовал медиатор, и они еще до суда определились с размерами алиментов, порядке общения с ребенком — сегодня это самые горячие вопросы. Сейчас, когда решение окончательно принято судом, мало что уже можно изменить», — объяснила Останина.

Парламентарий также подчеркнула, что услуги медиации в подобных случаях должны быть бесплатными для граждан.

Речи не идет о том, чтобы запретить разводы, что медиатор якобы будет иметь право решающего голоса, суд будет запрещать разводы — уже об этом пошла речь. (...) Ни в коем случае не предполагается усложнение процесса развода

Нина Останинаглава комитета Госдумы по защите семьи

8 сентябре депутат Игорь Антропенко подготовил к внесению в Госдуму проект закона, согласно которому супруги, имеющими несовершеннолетних детей, должны будут пройти психологическую консультацию перед разводом. Также консультация будет обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.

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      Варвара Кошечкина
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