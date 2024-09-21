Сапер МЧС России погиб при разминировании в Курской области

Глава отдела центра «Лидер» МЧС Цоффка умер при разминировании в Курской области

Начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» МЧС России Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебного долга. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сапер погиб при разминировании. Известно, что он участвовал в гуманитарных разминированиях на территории России и за ее пределами: в частности, на его счету более 10 тысяч найденных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

За службу глава пиротехнического отдела «Лидера» был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ведомственными наградами.

В мае 2023 года при разминировании территорий Донецкой народной республики (ДНР) погибли два сапера центра «Лидер» — Илья Глоба и Олег Сергеенко. Гибель 28-летнего старшего лейтенанта Глобы и 25-летнего лейтенанта Сергеенко произошла во время их работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи.