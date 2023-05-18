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18:39, 18 мая 2023Силовые структуры

При разминировании территорий ДНР погибли два сапера центра «Лидер»

МЧС: во время работ по разминированию территорий ДНР погибли два сапера центра «Лидер»

Фото: МЧС России

Во время работ по разминированию территорий Донецкой народной республики (ДНР) погибли два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Об этом в четверг, 18 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МЧС.

28-летний старший лейтенант Илья Глоба и 25-летний лейтенант Олег Сергеенко проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи. Отмечается, что саперы имели большой опыт работы, в том числе на территории Донбасса. Глоба за время службы обезвредил более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов, Сергеенко — более 2 тысяч.

Ранее сообщалось, что пограничники ликвидировали до 10 диверсантов при прорыве в Белгородской области.

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Илона Палей
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