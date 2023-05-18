При разминировании территорий ДНР погибли два сапера центра «Лидер»

МЧС: во время работ по разминированию территорий ДНР погибли два сапера центра «Лидер»

Во время работ по разминированию территорий Донецкой народной республики (ДНР) погибли два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Об этом в четверг, 18 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МЧС.

28-летний старший лейтенант Илья Глоба и 25-летний лейтенант Олег Сергеенко проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередачи. Отмечается, что саперы имели большой опыт работы, в том числе на территории Донбасса. Глоба за время службы обезвредил более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов, Сергеенко — более 2 тысяч.

Ранее сообщалось, что пограничники ликвидировали до 10 диверсантов при прорыве в Белгородской области.