Шесть беспилотников сбили над территорией российского региона

Губернатор Шапша: за ночь над территорией Калужской области сбили 6 дронов ВСУ

Средства протиововздушной обороны (ПВО) за ночь с 20 на 21 сентября сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Калужской области. Пять дронов ликвидировали в Кировском районе, еще один — в Спас-Деменском районе, рассказал губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, на местах уже работают представители оперативных групп. «По предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — добавил Шапша.

Ранее стало известно об атаке беспилотников на Краснодарский край. После падения обломков БПЛА в Тихорецком районе, которое привело к пожару, была объявлена эвакуация. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, началась детонация взрывоопасных предметов.