Шесть российских сел остались без света из-за атаки беспилотника

Гладков: шесть сел в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

Шесть сел в Белгородской области остались без света из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, атаке подверглось село Тишанка Волоконовского района. Предварительно, обошлось без пострадавших.

При этом из-за повреждения линии электропередачи Тишанка, а также село Новое и хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка остались без электричества. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, добавил Гладков.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов. Кроме того, регион атаковали 27 БПЛА. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.

