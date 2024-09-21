Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 21 сентября 2024Россия

Шесть российских сел остались без света из-за атаки беспилотника

Гладков: шесть сел в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

Шесть сел в Белгородской области остались без света из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, атаке подверглось село Тишанка Волоконовского района. Предварительно, обошлось без пострадавших.

При этом из-за повреждения линии электропередачи Тишанка, а также село Новое и хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка остались без электричества. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, добавил Гладков.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 120 снарядов. Кроме того, регион атаковали 27 БПЛА. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Обошлось без пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет фундамент для того, чтобы говорить с Россией». Зеленский заявил о работе над планом мирных переговоров

      Соболев рассказал об адаптации в «Зените»

      В МИД прояснили вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине

      Израиль заявил об ударах по 180 объектам «Хезболлы» в Ливане

      Wildberries уличила Владислава Бакальчука в даче путанных показаний

      В районе Симферополя сработала ПВО

      Харрис заявила о готовности ко вторым дебатам с Трампом

      В Тихорецке после атаки ВСУ начали отбор проб воздуха

      Собака спасла российскую семью от гибели

      В Харькове снесли памятник героям двух одесских писателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше