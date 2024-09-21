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17:10, 21 сентября 2024Мир

Спецслужбы Венгрии доложили о результатах расследования взрывов пейджеров в Ливане

Спецслужбы: венгерские компании не причастны к взрыву пейджеров в Ливане

Фото: Emilie Madi / Reuters

Ни одна венгерская компания или специалист оказались не причастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Управление по защите конституции Венгрии.

Результаты расследования взрыва девайсов оперативно передают международным организациям и комиссии по национальной безопасности парламента Венгрии. Результаты показали, что взорвавшиеся пейджеры никогда не находились на территории страны.

До этого тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo сообщил, что партия взорвавшихся устройств была создана будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии указывали, что фирма являлась посредником и пейджеры не находились на территории государства. Отмечалось, что в сделке также принимала участие компания Norta Global Ltd.

Ранее гражданин Норвегии Ринсон Йоси, указанный владельцем болгарской компании Norta Global Ltd, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов.

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      Александра Лисица
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