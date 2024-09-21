Спецслужбы Венгрии доложили о результатах расследования взрывов пейджеров в Ливане

Спецслужбы: венгерские компании не причастны к взрыву пейджеров в Ливане

Ни одна венгерская компания или специалист оказались не причастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Управление по защите конституции Венгрии.

Результаты расследования взрыва девайсов оперативно передают международным организациям и комиссии по национальной безопасности парламента Венгрии. Результаты показали, что взорвавшиеся пейджеры никогда не находились на территории страны.

До этого тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo сообщил, что партия взорвавшихся устройств была создана будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии указывали, что фирма являлась посредником и пейджеры не находились на территории государства. Отмечалось, что в сделке также принимала участие компания Norta Global Ltd.

Ранее гражданин Норвегии Ринсон Йоси, указанный владельцем болгарской компании Norta Global Ltd, которая, предположительно, была причастна к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после их взрывов.