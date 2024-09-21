Пленный боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Устенко сел в боевую машину пехоты (БМП) и понял, что попал к российским военным. Его слова приводит РИА Новости.

«По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — сказал он.

Как утверждает украинский военнопленный, командиры ВСУ убеждали солдат, что его подразделение прикрывают войска, которые находятся поблизости. Однако затем боец понял, что бригада являлась единственной в округе. Подразделение военного находилось на запорожском направлении.

Ранее пленный украинский боец Руслан Полторацкий рассказал, что, несмотря на проблемы с обеспечением, командование ВСУ просило поваров готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. Он добавил, что командиры постоянно расхищали армейское имущество, в частности, продукты, предназначенные для солдатских кухонь.

