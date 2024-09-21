Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 21 сентября 2024Бывший СССР

Украинский боец сел в БМП и попал к российским военным

Пленный боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Устенко сел в боевую машину пехоты (БМП) и понял, что попал к российским военным. Его слова приводит РИА Новости.

«По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — сказал он.

Как утверждает украинский военнопленный, командиры ВСУ убеждали солдат, что его подразделение прикрывают войска, которые находятся поблизости. Однако затем боец понял, что бригада являлась единственной в округе. Подразделение военного находилось на запорожском направлении.

Ранее пленный украинский боец Руслан Полторацкий рассказал, что, несмотря на проблемы с обеспечением, командование ВСУ просило поваров готовить для себя стейки и тарталетки с икрой. Он добавил, что командиры постоянно расхищали армейское имущество, в частности, продукты, предназначенные для солдатских кухонь.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты

      На подмосковную дачу Пугачевой нашелся покупатель

      Украинский боец сел в БМП и попал к российским военным

      Фигуристка-чемпионка рассказала об изнасиловании

      В Тверской области временно прекратили движение на участке трассы М-9

      В Горловке погиб водитель автобуса из-за удара ВСУ

      В Крыму объяснили слова главы МИД Польши о передаче Крыма ООН

      В Херсонской области назвали количество сбитых воздушных целей

      Атака беспилотников ВСУ парализовала работу вокзала в российском регионе

      Бывшего тренера «Спартака» уволили после шести матчей в испанском клубе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше