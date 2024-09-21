Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 21 сентября 2024Силовые структуры

В Петербурге грузовик сбил самокатчицу

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе грузовик сбил самокатчицу

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе грузовик, управляемый 54-летним водителем, сбил самокатчицу, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Об этом в Telegram сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома № 25 на Ивановской улице. Пострадавшая, личность которой не установлена, получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

В августе актрису Орнеллу Мути, приехавшую с визитом в Санкт-Петербург, чуть не сбил ребенок на самокате. Итальянская артистка выходила из отеля, когда по тротуару ей наперерез проехал молодой человек на самокате.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили по украинскому сухогрузу. Он вез западные ракеты

      Минобороны заявило о наступлении российских войск в Курской области

      Умер известный советский политик

      В России загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер»

      Россия произвела рекордную закупку китайских часов

      В Петербурге грузовик сбил самокатчицу

      Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

      Россиян предупредили о подорожании грудных имплантов

      На Кубани заработала горячая линия после атаки ВСУ

      Две школы в Челябинске перешли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше