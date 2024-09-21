В Петербурге грузовик сбил самокатчицу

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе грузовик сбил самокатчицу

В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе грузовик, управляемый 54-летним водителем, сбил самокатчицу, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Об этом в Telegram сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома № 25 на Ивановской улице. Пострадавшая, личность которой не установлена, получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

В августе актрису Орнеллу Мути, приехавшую с визитом в Санкт-Петербург, чуть не сбил ребенок на самокате. Итальянская артистка выходила из отеля, когда по тротуару ей наперерез проехал молодой человек на самокате.