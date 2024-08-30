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19:41, 30 августа 2024Культура

Орнеллу Мути чуть не сбил самокатчик в Санкт-Петербурге

Актрису Орнеллу Мути чуть не сбил самокатчик во время визита в Санкт-Петербург

Кадр: 78.ru

Легендарную актрису Орнеллу Мути, приехавшую с визитом в Санкт-Петербург, чуть не сбил ребенок на самокате. Видео инцидента опубликовал портал 78.ru.

Итальянская артистка выходила из отеля, когда по тротуару ей наперерез проехал молодой человек на самокате. Столкновения удалось избежать, а Мути отреагировала на случай с улыбкой.

Ранее появились сообщения о том, что в аэропорту потеряли багаж Орнеллы, однако эта информация была опровергнута.

В Россию актриса приехала на открытие выставки художника Никаса Сафронова.

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      Андрей Шеньшаков
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