Орнеллу Мути чуть не сбил самокатчик в Санкт-Петербурге

Актрису Орнеллу Мути чуть не сбил самокатчик во время визита в Санкт-Петербург

Легендарную актрису Орнеллу Мути, приехавшую с визитом в Санкт-Петербург, чуть не сбил ребенок на самокате. Видео инцидента опубликовал портал 78.ru.

Итальянская артистка выходила из отеля, когда по тротуару ей наперерез проехал молодой человек на самокате. Столкновения удалось избежать, а Мути отреагировала на случай с улыбкой.

Ранее появились сообщения о том, что в аэропорту потеряли багаж Орнеллы, однако эта информация была опровергнута.

В Россию актриса приехала на открытие выставки художника Никаса Сафронова.