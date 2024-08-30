Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:33, 30 августа 2024Культура

Сообщения о потере багажа легендарной итальянской актрисы прокомментировали

Организаторы визита Орнеллы Мути в Россию опровергли слухи о потере ее багажа

Фото: Christoph Hardt / Imago / Globallookpress.com

Организаторы визита легендарной итальянской актрисы Орнеллы Мути в Россию отреагировали на сообщения о том, что багаж артистки потеряли по пути в Санкт-Петербург. Их слова приводит SPB.KP.RU.

«Орнелла Мути прилетела в 4 утра, с багажом все в порядке, все чемоданы и наряды на месте. Сейчас гостья отдыхает от долгого перелета. Никаких казусов у нас нет», — прокомментировали они, отметив, что в планах у артистки экскурсия по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что чемодан итальянской звезды был потерян, в нем находились ценные вещи гардероба — платья, подаренные артистке модельером Джорджо Армани, сумка Valentino и платок Chanel.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

      Букмекеры назвали фаворита на выборах в США

      Мишустин уволил замминистра просвещения

      Силуанов оценил рост российской экономики

      Сообщения о потере багажа легендарной итальянской актрисы прокомментировали

      Король Карл III сбежал от родственников

      Врачи пропустили раковую опухоль размером с теннисный мяч у молодой пациентки

      Стал известен возможный срок пятого полета Starship

      Россиянам предложили авиабилеты на популярный курорт Азии по сниженным ценам

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше