Сообщения о потере багажа легендарной итальянской актрисы прокомментировали

Организаторы визита Орнеллы Мути в Россию опровергли слухи о потере ее багажа

Организаторы визита легендарной итальянской актрисы Орнеллы Мути в Россию отреагировали на сообщения о том, что багаж артистки потеряли по пути в Санкт-Петербург. Их слова приводит SPB.KP.RU.

«Орнелла Мути прилетела в 4 утра, с багажом все в порядке, все чемоданы и наряды на месте. Сейчас гостья отдыхает от долгого перелета. Никаких казусов у нас нет», — прокомментировали они, отметив, что в планах у артистки экскурсия по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что чемодан итальянской звезды был потерян, в нем находились ценные вещи гардероба — платья, подаренные артистке модельером Джорджо Армани, сумка Valentino и платок Chanel.