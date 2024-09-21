В России назвали главную опасность для Британии и связали ее с интеллектом политиков

Пушков: утрата интеллекта британскими политиками опасна войной с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал главную опасность для Великобритании. Он связал ее с интеллектом политиков Соединенного Королевства.

По словам сенатора, британский политический класс никогда не любил Россию, несмотря на то, что в прошлом веке дважды входит с ней в военные коалиции против Германии. Однако в последние годы элиты демонстрируют открытую ненависть.

Пушков заявил, что плеяда политиков 21 века, начиная с премьер-министра Тони Блэра и заканчивая Лиз Трасс и Борисом Джонсоном, вошла в стадию вырождения, к власти приходят «люди случайные, некомпетентные и неподготовленные», которые компенсируют громкими заявлениями свои недостатки.

«И в этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией», — заключил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что НАТО считает Россию врагом, а не партнером по диалогу. По его словам, вместо нормализации отношений всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений Киеву.

