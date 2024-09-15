Пушков высказался об отношении НАТО к России

Сенатор Пушков: НАТО считает Россию врагом, а не партнером по диалогу

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил, что НАТО считает Россию врагом, а не партнером по диалогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о необходимости диалога с Москвой. «Такие заявления мы слышали десятки раз, но вместо диалога всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений», — написал он.

Сенатор считает, что такими заявлениями Столтенберга пытается успокоить общество, взволнованное снятием ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на применение дальнобойного оружия по территории России.

Ранее Столтенберг заявил, для завершения украинского конфликта необходимо в какой-то момент снова начать диалог. «Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», — сказал он.