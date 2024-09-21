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06:02, 21 сентября 2024Россия

В России назвали возможный срок завершения украинского конфликта

Депутат Чепа допустил начало мирных переговоров весной 2025 года

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Украинский конфликт вряд ли удастся завершить до конца 2024 года из-за позиций противоборствующих сторон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он допустил, тем не менее, что процесс урегулирования может начаться весной 2025 года.

Политик вспомнил «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и заметил, что он вряд ли может быть реализуем. Более того, как считает Чепа, глава государства и сам не верит в такую возможность.

«Он говорит об этом плане как о плане победы, но на самом деле не верит в то, что когда-то он сможет быть исполнен. Но так он снимает с себя дальнейшую ответственность и перекладывает ее на США, которых обвинят в том, что они не выполнили обязательств по поставкам оружия и так далее», — сказал Чепа.

Депутат добавил, что возможность завершить противостояние была всегда, но этому мешали западные страны, стремившиеся затягивать конфликт. Так и до конца текущего года, как считает Чепа, их позиции вряд ли изменятся.

«До конца года [начать процесс урегулирования] — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события», — уточнил политик.

Ранее Зеленский заявил, что в конфликте Украины и России должна быть поставлена точка в 2024 году. При этом он назвал свою «формулу мира» единственным способом урегулирования конфликта.

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