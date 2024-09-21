Упрдор на время прекратил движение на участке трассы М-9 в Тверской области

В Тверской области временно прекратили движение на участке трассы М-9 «Балтия». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».

В организации уточнили, что решение будет действовать на дороге М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой на участке 322-й километр — 420-й километр в Тверской области до особого распоряжения.

В связи с этим были организованы пути объезда. Так, при движении из Москвы, а также для разворота можно использовать разворотную петлю на 322-м километре М-9 «Балтия» Нелидово. Тогда как при движении в сторону Москвы объезд организован через Великие Луки в сторону Смоленска, отметили в Упрдоре.

21 сентября стало известно, что из-за атаки украинских беспилотников железнодорожная станция Старая Торопа в Тверской области эвакуирована, несколько пассажирских поездов отменены, несколько — отправлены другим маршрутом.