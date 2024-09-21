Важность отхода ВСУ за Оскол объяснили

Марочко: отход ВСУ за Оскол снизит интенсивность обстрелов Сватово

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) за реку Оскол в Харьковской области снизит интенсивность обстрелов города Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что прифронтовые населенные пункты республики регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Чаще всего это происходит на сватовско-кременском участке, подчеркнул Марочко.

«Эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не перебросим украинских боевиков за реку Оскол и не возьмем Купянск, над чем сейчас активно и работают наши военнослужащие. Переброска ВСУ за реку Оскол, например, не даст ряду снарядов долетать, в первую очередь, до Сватово», — объяснил Марочко.

Ранее стало известно о переброске сил ВСУ для сдерживания российских военных у Северска. По словам Марочко, основные бои идут на юго-востоке от Северска и на северо-востоке — в кременских лесах в ЛНР.