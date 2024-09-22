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17:06, 22 сентября 2024Экономика

Климатические активисты устроили забастовку в полупустом аэропорту Германии

Focus: климатические активисты устроили забастовку в полупустом аэропорту ФРГ

Фото: Uwe Zucchi / dpa / Globallookpress.com

Семеро климатических активистов устроили забастовку в полупустом аэропорту Германии. Об этом сообщает немецкий информационно-политический журнал Focus.

Свою акцию молодые люди организовали перед терминалом аэропорта Кассель-Кальден. Они написали на стекле лозунг Греты Тунберг. «Как вы смеете» (англ. How dare you!).

Сам аэропорт функционирует сейчас в ограниченном режиме. С ноября по февраль оттуда вылетают только шесть самолетов. Авиакомпании исключили его из-за своего маршрута из-за невыгодности. Если бы акция не была запечатлена на фото и видео, ее бы, вероятно, никто не заметил, отмечает издание.

Активистка Ронья Якоб предложила полностью закрыть аэропорт, на который было израсходовано 280 миллионов евро. Выделяемые на него субсидии нужно отменить и инвестировать с умом, заключила она.

Весной 2024 года экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») расписали ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца призывами о помощи. Они потребовали от немецких властей признать ответственность за экологическое состояние планеты перед молодыми поколениями и предпринять срочные меры для его охраны.

Летом прошлого года эти же активисты блокировали два аэропорта в ФРГ: в Дюссельдорфе и Гамбурге. Данные действия были попыткой привлечь внимание к изменениям климата.

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      Лилиана Набиуллина
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