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21:17, 22 сентября 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части ДНР обнаружили свалку из «зубов дракона»

«Страна.ua»: в подконтрольной ВСУ части ДНР нашли свалку из зубов дракона

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В городе Димитров (украинское название — Мирноград) в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили свалку противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». Об этом сообщила «Страна.ua».

Уточняется, что пирамидальные конструкции используются при строительстве фортификаций. По данным издания, оборонительные укрепления судя по всему «оказались просто выброшенными».

Ранее сообщалось, что правительство Украины не дало деньги на «зубы дракона» для Запорожской области. Как указал директор департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергей Медведь, средства на счета местной администрации из государственного бюджета так и не поступили. Кроме того, нет правительственного документа по распределению денег из госбюджета на фортификационные цели.

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      Марина Совина
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