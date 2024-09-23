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19:49, 23 сентября 2024Ценности

44-летняя многодетная мать дала отпор стыдившим ее за любовь к кроп-топам хейтерам

Кадр: @summer_fit

Фитнес-блогерша и многодетная мать Саммер (фамилия неизвестна) дала отпор стыдившим ее за любовь к откровенным нарядам хейтерам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает почти 600 тысяч подписчиков.

44-летняя инфлюэнсерша записала видео, в котором предстала в джинсах с низкой посадкой и трикотажном кроп-топе с длинными рукавами. Ее внешний вид дополнили бейсболка и прическа с объемными локонами.

Знаменитость рассказала, что многие пользователи сети посоветовали ей не носить укороченные топы из-за ее возраста. Однако, как отметила Саммер, она не собирается прислушиваться к их рекомендациям. «Я собиралась прислушаться, но потом просто продолжила жить своей жизнью. Потому что это мое тело, и я горжусь им», — заявила блогерша.

В феврале прошлого года американская певица Биби Рекса дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру в социальных сетях. Тогда исполнительница разместила скриншот, на котором показала популярный поисковый запрос, связанный с ее персоной. Выяснилось, что поклонники часто ищут информацию о весе знаменитости.

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      Мария Винар
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